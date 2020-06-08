В Зборовском районе Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое чуть не стоило жизни водителю. Его грузовик въехал на аварийный мост и рухнул на самой середине сквозь прохудившееся покрытие.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Зборовского отделения Национальной полиции в Тернопольской области.

ДТП произошло 6 июня в 09:43. В этот момент в Зборовское отделение полиции со службы 102 поступило сообщение о том, что в селе Вертелка Зборовского района грузовой автомобиль упал с моста.

На месте происшествия выяснилось, что водитель 1994 года рождения, который был не из местных и не знал о плачевном состоянии моста (а соответствующего знака на дороге не было), решил по нему проехать на своем "ЗИЛ-130" с восемью тоннами песка в кузове.

В результате мост, соединяющий села Вертелка и Городище, обвалился прямо под колесами. Машина чудом зацепилась передними колесами и не упала в реку, а водителю удалось выбраться из кабины.

Позже "ЗИЛ" пришлось снимать с руин моста краном под контролем спасателей, так как грузовик был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего.

Полицейские оформили на водителя протокол по ст. 124 КУпАП (нарушение ПДД, которые привели к ДТП).

Это не первый такой случай за последние дни. В конце мая "Страна" писала, что у Никополя под весом фуры рухнул мост, правда, отремонтированный.

Причем произошло это во время пресс-конференции Зеленского, на которой президент как раз говорил о строительстве мостов.