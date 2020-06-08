Международная организация труда (МОТ, специализированное учреждение ООН) заявила, что в мире от 150 до 200 тысяч моряков заблокированы на борту судов из-за карантина. МОТ призвала страны срочно обеспечить возвращение на родину моряков.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

В МОТ считают, что моряков следует признать "ключевыми работниками", которые обеспечивают в условиях пандемии поставки медицинских материалов, продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

"Принуждение измученных моряков продолжать работать более четырех месяцев после окончания срока их контракта недопустимо. Это ставит под угрозу их здоровье и безопасность на море. Мы призываем правительства работать вместе, чтобы экипажи менялись в безопасных условиях", - заявили в организации, сославшись на принятую в 2006 году Конвенцию о труде в морском судоходстве.

Между тем запрет на смену экипажа, введенные странами для сокращения распространения коронавируса, привели к тому, что моряки, ожидающие возвращения в море, потеряли свои доходы.

Как писала "Страна", на многих кораблях, в том числе военных, экипажи заражались коронавирусом. Например, инфекцию нашли у сотен служащих на французском авианосце "Шарль де Голль". Также вспышку фиксировали на военном эсминце США.