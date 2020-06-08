8 июня отмечается Всемирный день осведомленности об опухоли головного мозга. В связи с этим в Министерстве здравоохранения рассказали о ситуации с заболеваемостью в Украине и назвали симптомы недуга, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

Пост, посвященный злокачественным опухолям мозга, опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья.

В Украине заболеваемость злокачественными новообразованиями головного мозга составляет 5,4 случая на 100 тысяч населения (по данным 2018 года). У женщин этот показатель равен 4,8 на 100 тысяч, у мужчин - 6,1. Опухоли головного мозга составляют около 9% от общего количества всех новообразований.

Опухоль может развиться у человека любого возраста. Однако чаще всего их выявляют у детей до 15 лет и людей старше 65 лет.

Среди причин развития опухолей головного мозга можно назвать генетическую предрасположенность, влияние онкогенных вирусов, воздействие ионизирующего излучения и химических канцерогенов.

Симптомы опухоли головного мозга зависят от типа, размера и расположения.

У почти 50% людей с опухолями основной симптом - это головная боль. Она возникает из-за давления новообразования на ткани мозга, нервы и кровеносные сосуды. Стоит обращать внимание на прогрессирующую постоянную боль, не похожую на мигрень и усиливающуюся во время тренировок, при кашле или изменении положения тела. На пике боль может сопровождаться рвотой или неврологическими симптомами.

Не всегда головная боль означает наличие опухоли головного мозга. Она может появляться из-за пропущенного приема пищи, недосыпания, инсульта и тому подобного.

Другие симптомы появления новообразования:

судороги (в конечностях или во всем теле, с потерей сознания или без него) вследствие нарушения передачи электрических импульсов между нервными клетками;

нарушения памяти и внимания, появления раздражительности, перемена характера;

потеря памяти (особенно при опухолях в лобной или височной областях);

усталость, слабость и истощение, причем усталость не проходит после сна и отдыха;

тошнота и рвота, не зависящие от приема пищи и не приносящие облегчения;

слабость и онемение или покалывание рук и ног, преимущественно на одной стороне тела.

Наличие некоторых из перечисленных симптомов не обязательно говорит о новообразования головного мозга. Такие симптомы сопровождают многие другие состояния. Важно вовремя и правильно поставить диагноз у врача. Определение причины симптомов является первым шагом к получению необходимого лечения.

Ранее "Страна" писала, что в Украине на учете находятся около одного миллиона человек с онкологическими патологиями.

Также мы сообщали, что в ВОЗ главными угрозами здоровью украинцев считают рак и сахарный диабет.