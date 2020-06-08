Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который озвучил планы альянса на ближайшее будущее, рассказал об отношении военно-политического блока к сотрудничеству между Китаем и Россией. По мнению руководства альянса, оно может иметь последствия для безопасности НАТО.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Столтенберг заявил во время видеоконференции.

Из-за усиливающегося сближения КНР и России в НАТО считают необходимым "реагировать на это, решать это, и делать это путем укрепления политических позиций" альянса.

Столтенберг рассказал, что на встрече лидеров стран - членов НАТО в декабре в Лондоне, присутствующие "впервые за всю историю альянса согласились, что в НАТО должны устранить последствия роста Китая в плане безопасности".

Генсек добавил, что помимо работы Китая с Россией существует много факторов, которые волнуют НАТО, в том числе растущая экономика Китая, которая вскоре станет самой крупной в мире.

"Китай стоит всего лишь на втором месте по оборонному бюджету, они делают крупные инвестиции в современный военный потенциал, включая ракеты, которые могут достигнуть любого государства-члена. Они становятся ближе к нам в киберспространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

При этом генсек не считает Китай новым врагом Североатлантического альянса.

"НАТО не видит Китай в качестве нового врага или противника. Мы видим то, что подъем Китая полностью меняет всемирный баланс сил", - заявил Столтенберг.

Как писала "Страна", вчера НАТО начала масштабные военные учения в Балтийском море.

Мы также сообщали, что в январе Украина подала заявку на членство в Программе расширенных возможностей НАТО.