Села Криничное и Дмитровку в Одесской области закроют на карантин из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.

На период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено движение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок, а также проведение религиозных мероприятий и работа учреждений общественного питания.

Об этом сообщает Болградская РГА на своей странице в Facebook, в понедельник, 8 июня.

"В связи с увеличением больных коронавирусом в Болградском районе 5 июня 2020 года комиссией Одесской ОГА проведена проверка медицинских учреждений района и ознакомление с эпидемиологической ситуацией населенных пунктов Дмитровка и Криничное ... Во исполнение представления главного государственного санитарного врача Одесской области от 05.06.2020 №04/1350 "Об установлении ограничительных противоэпидемических мер" главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т.п.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено движение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность учреждений питания.

К тому же, планируется ввести учет лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное Болградского района и принять меры по обеспечению их самоизоляции, а также обеспечить осуществление температурного скрининга водителей, пассажиров и граждан, пересекающих контрольно-пропускные пункты.

На 8 июня в районе зарегистрировано 34 случая коронавирус. После улучшения эпидемиологической ситуации в карантинные меры будут ослаблены.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что в мире ситуация с коронавирусом ухудшается. ВОЗ получила данные о 7 миллионах случаев Covid-19, из которых 400 тысяч человек скончались от этого заболевания.

Также "Страна" писала, что Зеленский призвал украинцев ответственно относиться к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, поскольку после ослабление коронавирусного карантина в стране люди расслабились, а сам вирус никуда не делся.