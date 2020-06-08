Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 8 июня
В Украине по состоянию на утро 8 июня подтверждено 27 462 случаев Covid-19, из них 12 195 выздоровели, 797 умерли. Регионы, где самое большое число зараженных коронавирусной инфекцией - Черновицкая область, Киев и Львовская область.
Соответствующая информация опубликовал Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook.
Так, Всего в Украине 431 085 образцов крови исследовано методом ПЦР и 44 516 образцов - методом ИФА.
В общем заболели 1 964 ребенка и 5101 медик. На амбулаторном лечении 19 278 пациентов, из них 1 645 детей и 4 124 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8 193 человека, из них 319 детей и 977 медиков.
К подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа людей, которые выздоровели, 2 857 медработников и 885 детей. 40 медиков умерли от осложнений инфекции.
Распространение коронавируса по регионам:
- Винницкая обл. - 1 150 (728 выздоровели);
- Волынская обл. - 1 079 (299 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели);
- Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели);
- Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 1 386 (606 выздоровели);
- Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1 582 (947 выздоровели);
- Киев - 3 490 (888 выздоровели);
- Киевская обл. - 1 812 (577 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели);
- Луганская обл. - 54 (43 выздоровели);
- Львовская обл. - 2 162 (524 выздоровел);
- Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели);
- Одесская обл. - 1 002 (376 выздоровели);
- Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели);
- Ровенская обл. - 2 071 (1 089 выздоровели);
- Сумская обл. - 193 (158 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1 294 (987 выздоровели);
- Харьковская обл. - 1 287 (573 выздоровели);
- Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели);
- Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 3 698 (1133 выздоровели);
- Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).
Сегодня "Страна" сообщала, что в Харьковской области коронавирусом заразилась семья из восьми человек. Болезнь они могли подхватить от родственника из Харькова, который приезжал к ним погостить.
Также мы писали, что под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у воспитанников из детсада.