В Украине по состоянию на утро 8 июня подтверждено 27 462 случаев Covid-19, из них 12 195 выздоровели, 797 умерли. Регионы, где самое большое число зараженных коронавирусной инфекцией - Черновицкая область, Киев и Львовская область.

Соответствующая информация опубликовал Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook.

Так, Всего в Украине 431 085 образцов крови исследовано методом ПЦР и 44 516 образцов - методом ИФА.

В общем заболели 1 964 ребенка и 5101 медик. На амбулаторном лечении 19 278 пациентов, из них 1 645 детей и 4 124 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8 193 человека, из них 319 детей и 977 медиков.

К подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2 857 медработников и 885 детей. 40 медиков умерли от осложнений инфекции.

Распространение коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 1 150 (728 выздоровели);

Волынская обл. - 1 079 (299 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели);

Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели);

Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1 386 (606 выздоровели);

Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1 582 (947 выздоровели);

Киев - 3 490 (888 выздоровели);

Киевская обл. - 1 812 (577 выздоровели);

Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели);

Луганская обл. - 54 (43 выздоровели);

Львовская обл. - 2 162 (524 выздоровел);

Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели);

Одесская обл. - 1 002 (376 выздоровели);

Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели);

Ровенская обл. - 2 071 (1 089 выздоровели);

Сумская обл. - 193 (158 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1 294 (987 выздоровели);

Харьковская обл. - 1 287 (573 выздоровели);

Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели);

Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели);

Черновицкая обл. - 3 698 (1133 выздоровели);

Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).

Сегодня "Страна" сообщала, что в Харьковской области коронавирусом заразилась семья из восьми человек. Болезнь они могли подхватить от родственника из Харькова, который приезжал к ним погостить.

Также мы писали, что под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у воспитанников из детсада.