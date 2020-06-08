Сеть пиццерий Pizza Celentano закрывается в Киеве. Из некогда работавших 45 заведений общественного питания в столичном регионе сейчас функционируют два. Однако уже принято решение закрыть и их.

Об этом сообщает издание "НВ Бизнес" со ссылкой на слова владельца столичной сети Pizza Celentano Максима Храмова.

Храмов пояснил, что рестораны Pizza Celentano закрывались постепенно в течение последних нескольких лет, а на их месте появлялись более успешные заведения.

"Компания пробовала менять формат, привлекать официантов, но это не дало результата. Поэтому сеть и закрывается", - сказал Храмов.

Несколько ресторанов сети Pizza Cеlentano еще будут работать в других частях Украины, в основном на западе.

"Я верю, что Celentano может вернуться в Киев в обновленном виде", - заявил Храмов.

Сеть Pizza Celentano основал львовский ресторатор Марк Зархин, а ее название придумал популярный исполнитель шансона Гарик Кричевский.

В августе 1998 года во Львове открылось первое заведение, работавшее в формате быстрого обслуживания.

Сейчас рестораны Pizza Celentano есть в 54 городах Украины.

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