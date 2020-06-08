В Беларуси сразу у 49 453 человек обнаружен коронавирус по данным на 8 июня. За сутки зафиксировано 823 новых случаев заболевания. Официально в стране 276 человек скончались от последствий болезни.

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.

По данным на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. За сутки число выздоровевших увеличилось на 233 человека, скончались от болезни 7 жителей страны.

По данным Минздрава, всего было проведено 632 тысяч 993 теста на коронавирусную инфекцию.

Данные на 8 июня. Скриншот: Worldometers

Ранее мы сообщали, что в Беларуси заявили о начале третьей волны коронавируса. Самая большая в Минске и Витебске.

Также писали, что Лукашенко назвал ситуацию с Covid-19 в Беларуси терпимой, при этом многие государства переняли подход Беларуси в борьбе с Covid-19.