В военно-политическом блоке НАТО озвучили приоритеты работы и развития на ближайшее время вплоть до 2030 года. Среди них - сотрудничество со странами азиатско-тихоокеанского региона, развитие Альянса и сдерживание Китая.

Как пишет "ТАСС", об этом сказал в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг во время видеоконференции, организованной Атлантическим советом и Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов в Вашингтоне и Брюсселе.

По словам Столтенберга, НАТО должна стать сильнее к 2030 году, чтобы иметь возможность отвечать на обострившиеся после пандемии коронавируса угрозы безопасности.

"Пандемия коронавируса обостряет угрозы безопасности, существовавшие ранее. В этих условиях альянс должен стать сильнее к 2030 году, чтобы продолжать обеспечивать безопасность. После пандемии страны НАТО должны строить сильный мир, основанный на демократии и верховенстве закона", - заявил Столтенберг.

Он считает, что, хотя альянс должен постоянно меняться по мере изменения мира, роль НАТО в мире не следует пересматривать.

Альянс намерен приобрести новые функции, чтобы "вести борьбу с гибридными и кибернетическими угрозами, противодействовать дезинформации и выполнять другие гражданские функции" в дополнение к своим военным полномочиям.

"В условиях пандемии мы видели волну пропаганды, направленную против нас. Мы видели обвинения со стороны Китая или России, что отдельные страны НАТО могут нести ответственность за появление вируса и что страны НАТО неспособны защитить сами себя от пандемии", - заметил генсек.

Он добавил, что в НАТО для достижения своих целей будут использовать разные инструменты: военные, экономические и дипломатические. Это особенно важно для обеспечения устойчивости демократических обществ.

Также он отметил необходимость теснее работать со странами, которые близки к альянсу по мыслям, такими как Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

Что касается Китая, то НАТО не рассматривает его как нового врага или противника.

"Однако мы видим, что рост Китая меняет мировой баланс сил. Лидеры стран НАТО во время встречи в декабре в Лондоне впервые в истории альянса согласились, что НАТО придется реагировать на последствия в сфере безопасности на рост Китая", - сказал Столтенберг.

По его словам, укрепление военного потенциала КНР, его наработки в киберсфере, сотрудничество с Россией несут последствия в сфере безопасности для союзников по НАТО.

Как писала "Страна", зимой Украина подала заявку на членство в Программе расширенных возможностей НАТО.

Мы также сообщали о желании Киева защищать Черноморский регион и бороться с коронавирусом вместе с НАТО.