Всемирный банк представил новый прогноз развития мировой экономики в условиях последствий пандемии коронавируса. В этом году эксперты организации ожидают ее существенного снижения - на 5,2%.

Об этом сказано в докладе "Перспективы мировой экономики", опубликованном на сайте банка.

По мнению экспертов банка, пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сокращение на 5,2%.

Аналитики банка предполагают падение совокупного ВВП стран с развитой экономикой по итогам текущего года на 7%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся - на 2,5%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

Эксперты считают, что сложнее всего придется странам, зависящим от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

При этом уже в 2021 году ожидается восстановление: рост мирового ВВП составит 4,2%, а не 2,6%, как ожидалось в январе.

Ранее "Страна" приводила прогноз Bloomberg, по которому из-за коронавируса мировая экономика может лишиться более чем 5 трлн долларов роста за следующие два года.

Мы также сообщали, что Нацбанк Украины ожидает падения ВВП страны в 2020 году на 5%.



