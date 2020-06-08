В Минздраве объяснили, по каким параметрам Киев и 7 областей Украины не могут снять карантин. Таблица
В Министерстве здравоохранения объяснили, по каким критериям Киев и еще семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, критериями для перехода областей ко второму этапу ослабления карантина являются:
- Инцидентность: общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 000 населения должно быть меньше 12.
- Загруженность коек: в учреждениях здравоохранения, принимающих пациентов с Covid-19, должно быть занято менее 50% мест.
- Среднее число ПЦР-тестов: на 100 000 населения показатель должен быть не менее 12 в течение последних 7 дней.
Так, по состоянию на 8 июня не соответствуют критериям:
- Киев (инцидентность 15,06);
- Волынская область (14,26);
- Житомирская область (12,84);
- Закарпатская область (14,36);
- Львовская область (18,40);
- Ровенская область (26,11);
- Черновицкая область (35,62);
- Черниговская область (12,32).
Готовность регионов Украины к ослаблению карантина на 8 июня. Данные: moz.gov.ua
Напомним, по состоянию на утро 8 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек. За сутки в стране зафиксировано 463 новых случая.
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