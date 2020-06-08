В Министерстве здравоохранения объяснили, по каким критериям Киев и еще семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, критериями для перехода областей ко второму этапу ослабления карантина являются:

Инцидентность: общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 000 населения должно быть меньше 12.

Загруженность коек: в учреждениях здравоохранения, принимающих пациентов с Covid-19, должно быть занято менее 50% мест.

Среднее число ПЦР-тестов: на 100 000 населения показатель должен быть не менее 12 в течение последних 7 дней.

Так, по состоянию на 8 июня не соответствуют критериям:

Киев (инцидентность 15,06);

Волынская область (14,26);

Житомирская область (12,84);

Закарпатская область (14,36);

Львовская область (18,40);

Ровенская область (26,11);

Черновицкая область (35,62);

Черниговская область (12,32).

Готовность регионов Украины к ослаблению карантина на 8 июня. Данные: moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 8 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек. За сутки в стране зафиксировано 463 новых случая.

Также мы сообщали, что в мире начался парад отмены коронавирусных ограничений и рассказывали, какие страны выходят из карантина.