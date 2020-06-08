В Молдове за последние сутки зарегистрированы 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли от Covid-19 семь человек, а общее число жертв вируса увеличилось до 353 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Сегодня были обработаны 568 тестов, из которых 404 - первичные. 107 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев заражения в стране составляет 9807.

В понедельник коронавирус выявили у семерых медицинских работников: четверых врачей и трех медсестер. Общее количество зараженных медиков достигло 1 787.

В общей сложности 5738 человек прошли курс лечения Covid-19.

Что касается умерших, то среди них трое пожилых мужчин и четыре женщины, тоже в возрасте. У всех были сопуствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, отек мозга, сахарный диабет, гипертония и другие.

Согласно данным минздрава Молдовы, в Приднестровье зарегистрировано 1 047 случаев заражения коронавирусом. Однако оперштаб Приднестровья дает другой показатель: 1 035 случаев Covid-19.

Ранее "Страна" писала, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации после частичного выхода из карантина правительство Молдовы захотело вернуть ограничения экономической деятельности.

Мы также писали, что с 17 марта по 15 мая в Молдове действовал режим чрезвычайного положения.