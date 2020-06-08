На днях вышел первый выпуск "Вечернего квартала" после начала эпидемии коронавируса.

В нем много шутили о карантине. Пародию на президента Зеленского актеры сыграли один раз и в достаточно комплиментарной форме. Не реже, чем о коронавирусе, участники "Квартала" упоминали о том, как нардеп Илья Кива, по его собственному выражению, "чесал яйца" в Раде. А в самом завершении телевизионным зрителям - гости в зале отсутствовали - показали репризу, как Ринат Ахметов и Игорь Коломойский управляют народными депутатами.

"Страна" посмотрела выпуск нового "Вечернего квартала" и предлагает вниманию читателей выжимки из него. Также в конце материала опубликовала полная видеоверсия передачи.

Шутка о видеообращениях Зеленского

Начался "Вечерний квартал" с так называемого заседания политиков, среди которых были Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Илья Кива, Михаил Саакашвили, Николай Тищенко, Владимир Зеленский, олигарх Игорь Коломойский и другие.

Политики-актеры были в защитных костюмах "космонавтов", в очках и масках. Сначала они между собой пошутили над нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко - "вы не в "Велюре", сядьте на место" (напомним, речь идет о его ресторане "Велюр", который работал в нарушение норм карантина, - Авт.).

В разговор вклинился актер со словами: "Я - Михаил Саакашвили, который будет разбавлять ваши зашквары своими" (в начале мая он получил должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ - Авт.)

К общению подключился актер, играющий Виталия Кличко, который сказал якобы нардепу Илье Киве: "Где ваша рука, Кива, досить шастать по карманам". Вообще же отсыл к псевдо-мастурбации в Раде Илье Кивы, которая имела место еще 3 октября прошлого года, был много раз. И в целом Кива позиционировался как сильно озабоченный мужчина. Виталий Кличко же был представлен как чиновник не большого ума. Но к этим двоим мужчинам мы еще вернемся.

Над Владимиром Зеленским его бывшие коллеги и товарищи-квартальцы пошутили, строго говоря, один раз. Актер, играющий президента, сказал: "Все говорят, что я стал записывать много видеообращений. Это не так, и по этому поводу я запишу видеообращение".

Еще по ходу этого заседания политиков актер-президент попросил актера-Коломойскому покинуть его. На что олигарх ответил: "Хорошо, я уйду. Слишком умный, Вова, стал?"

О "глупом" Кличко и "сексуально озабоченном" Киве

В одной из следующих реприз учащимися видеоуроков, которые в период карантина показывали для украинских детей, стали актеры, играющие мэра Киева Виталия Кличко и нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву.

Учительница проводила разные уроки, задавала этим двоим учащимся вопросы. Отвечая на них, роль Кличко была сыграна, как тупой и еще тупее, а Кивы - что у него нет на уме ничего, кроме секса.

Например, на уроке географии округлые полушария Земли Кива сравнил с грудью учительницы. На уроке физики, обсуждая закон Архимеда, он пригласил учительницу в ванную для интима. Говоря о своих любимых предметах, он назвал линейку - намек на то, что он любит измерять свой половой член. И далее многие другие шутки такого же рода.

Весь юмор вокруг Виталия Кличко касался или того, что он не может грамотно изъясняться, или же не понимает смысла сказанного другими. А также были отсылы к его спортивному прошлому. Например, он сказал, что Землю опоясывает "межконтинентальный пояс". Актер-Кличко не смог ответить ни на один вопрос учительницы, в том числе о том, кто основал Киев.

Об Ахметове и Коломойском, которые "управляют Радой"

Реприза об олигархах Ринате Ахметове и Игоре Коломойскому была оставлена на закуску и показана последней.

Ей предшествовал, например, комедийный отрывок, где за основу пародии была взята передача "Жить здорово!" на российском Первом канале и ее ведущую Елену Малышеву. Отметим, что уже несколько лет и этот канал, и эта передача в Украине находятся под запретом. Однако актеры, видимо, решили, что она все равно достаточно популярна, чтобы использовать ее за основу для украинской аудитории.

Но вернемся к репризе об олигархах.

В ней рассказывается о вип-комнате в Верховной Раде, в который сидят два человека - Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Они попивают виски, сидят на шикарных кожаных креслах, по-дружески шутят и обсуждают политику.

Начинается их диалог с того, кто чем занимался в последнее время. Коломойский рассказал, что он был "у себя, в Швейцарии, под Францией. Немного подтянул английское гражданство".

Далее Коломойский задает Ахметову вопрос: "Ты шесть лет подряд говоришь, что мечтаешь, чтобы "Шахтер" сыграл на Донбасс Арене. А шо ты для это сделал?" Ахметов отвечает: "Заработал на шесть Донбасс Арен".

Далее они решают посмотреть по телевизору заседание парламента. "На каком канале будем смотреть? На моем, на твоем?" - спрашивает Коломойский. "На нашем", - отвечает Ахметов и включается телеканал НАШ. Однако Коломойский говорит: "Давай на нашем общем". И телевизор переключается на государственный телеканал "Рада".

Олигархи снисходительно обсуждают события в парламенте. Ахметов спрашивает: "Ты не волнуешься, что все уже знает, что Дубинский твой?" Тот отвечает отрицательно, не волнуется, и "посмотри декларацию, он записан на жену".

Далее Коломойский предлагает Ахметову позвонить уже его человеку в Раде. Тот набирает Петра Порошенко. "А шо, Петя твой?" - спрашивает Коломойский. "Не мой, просто молча берет деньги", - ответил Ахметов.

Потом Ахметов предложил принять антиколомойские законы. Но Коломойский сказал, что не надо - у него сегодня день рождения. По этому случае Порошенко в роли прислуги принес ему торт (который олигарх потом назвал невкусным).

Сам же Игорь Коломойский пожелал себе, "чтобы было столько денег, что даже числа такого нет, а назвали бы его в честь меня - коломиллиард". Олигархи чокаются стаканами, выпивают. Их развлечение продолжается, они начинают играть нардепами в Раде, как марионетками - с помощью пульта от телевизора и телефона. Например, Коломойский управляет Дубинским и Тимошенко, а Ахметов - Порошенко.

"Почему Зеленскому не хватает голосов? Потому что в его монобольшинстве есть мое мономеньшинство", - рассуждает Коломойский. Затем Ахметов спрашивает: "С пленками брата Ермака вы постарались?" Коломойский заливается смехом и отвечает: "Не я один. Еще брат Ермака".

Следующий вопрос Ахметова: " И Кива твой?" Коломойский отвечает: "А шо, разве непонятно? КИВа - Коломойский Игорь Валерьевич! А так он Ананьев". И, как нардеп в Раде, почесал гениталии, в который раз пошутив об этом.

Ринат Ахметов не устает задавать вопросы: "Ты не знаешь, почему Зеленский никого не посадил? У него же есть такая же комната в прокуратуре". Коломойский на это отвечает: "Да, но пульт управления от нее же у нас!"

Расстаются олигархи на том, что каждый отправляется по своим делам. Ахметов говорит, что уходит на вторую работу - озвучивать Шустера. А Коломойский - открывать карту в ПриватБанке - "чтоб хоть шо-то у меня было в Привате".

Полная версия выпуска Вечернего квартала: