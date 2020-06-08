Американская компания Google предпринимает действия по борьбе с расизмом. Такие фразы как blacklist и whitelist (с английского "черный список" и "белый список") исчезнут из кода продуктов проекта Chromium.

Об этом со ссылкой на организацию сообщает издание 9to5google.

Как отмечается, в коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского "черный список" и "белый список"). По словам участников проекта, данное нововведение было принято в рамках борьбы с расизмом. В этой связи Chromium порекомендовал программистам использовать "более инклюзивные термины".

Сообщается, что используемые в коде blacklist и whitelist будут заменены на фразы blocklist и allowlist (с английского "заблокированный список" и "разрешенный список"). По словам программистов, переименования не привнесут никаких функциональных изменений в работе проекта и браузера.

По информации издания, в общей сложности более 2000 ссылок на слово "черный список" должны заменить после принятия изменение кода.

Ранее мы писали, что в Германии прошли массовые протесты против расизма. В Гамбурге манифестацию посетило около 9 тысяч человек.

Также "Страна" сообщала, в Париже протестующие против расизма подожгли прокатные велосипеды. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.