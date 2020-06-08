Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и члены Конгресса от демократов почтили память афроамериканца Джорджа Флойда в Зале Эмансипации в Центре для посетителей Капитолия в Вашингтоне. Они простояли на одном колене 8 минут 46 секунд - столько полицейский придавливал коленом шею Флойда.

Видеозапись памятного мероприятия опубликована на YouTube- канале "Global News".

В начале церемонии Пелоси сказала, что она и ее коллеги собрались, чтобы выразить поддержку протестующим и почтить память Джорджа Флойда. Затем слово взял лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер. Он сказал, что мучения Флойда были продолжительными и мучительными, поэтому присутствующие встанут на колени и будут молчать почти 9 минут, чтобы отдать дань погибшему, признать боль и страдания чернокожих американцев.

Прежде чем встать на колено, Пелоси также зачитала список имен других чернокожих американцев, погибших от рук полицейских.

Все участники церемонии накинули на шеи шарфы из африканской ткани кенте.

80-летняя Пелоси была на высоких каблуках, и ей понадобилась помощь при вставании.

"Видите, как долго он (полицейский) держал колено на шее", - прокомментировала она.

Ранее "Страна" писала, что на колено в память о Флойде опустился премьер Канады Джастин Трюдо.

Мы также сообщали, что семья Флойда призвала ООН вмешаться в расследование убийства их родственника.