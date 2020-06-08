В период с 8 по 9 июня на территории рек бассейна Припять ожидается повышения уровня воды.

Об этом со ссылкой на данные от Укргидрометцентра сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в понедельник, 8 июня.

"8-9 июня на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 метров над уровнями на 08 ч. 05 июня", - предупреждают в ГСЧС. По их информации, местами вода может выйти за пойму.

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