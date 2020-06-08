Многие страны мира существенно ослабляют или вовсе отменяют ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Из карантина постепенно выходят Ирландия, Бельгия, Дания и другие.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, в Ирландии 8 июня открылись все магазины. На работу разрешили выйти тем гражданам, которым условия труда позволяют сохранять дистанцию с сотрудниками (клиентами).

Ирландцам также можно собираться группами до шести человек и удаляться от домов на 20 километров (в случае непредвиденных обстоятельств этот лимит дозволено превысить еще на пять километров).

В бельгийской столице Брюсселе спустя почти три месяца простоя открылись кафе и бары. В этих заведениях увеличили расстояние между столиками, посетителей обязывают соблюдать дистанцию. Популярным кафе на Гран-Плас в центре Брюсселя пришлось расширить свои веранды, чтобы справиться с наплывом клиентов и обеспечить соблюдение режима дистанцирования.

Однако не все спешат открыть двери для гостей. Например, бар напротив штаб-квартиры структур ЕС в Берлемоне, куда ходят журналисты и дипломаты, будет закрыт до 15 июня.

В Дании с понедельника разрешили собираться группами до 50 человек. До этого был установлен предел в 10 человек. А с 15 июня Дания планирует открыть границы для приезжих из некоторых европейских стран.

В Австрии уже разрешили въезд отдельным категориям граждан, но в аэропорту Вены придется сдать тест на коронавирус. В случае отрицательного результата можно не проходить 14-дневный карантин, который пока обязателен для прибывающих. Результаты теста становятся известны через три часа после сдачи анализов, а обойдется он в 190 евро. Также такой тест сдать можно и перед вылетом из Вены.

В ЮАР школьники начали возвращаться на занятия, в большинстве школ власти обеспечили возможность поддерживать необходимые санитарные условия, чтобы минимизировать риски распространения заражения.

В Индии открывают торговые центры и храмы несмотря на рост заражений коронавирусом. К понедельнику число зарегистрированных инфицированных в стране возросло на 9,9 тысяч - до 256 тысяч человек. Пик эпидемии в этой стране ожидается только в июле.

Как ранее писала "Страна", в Греции сегодня возобновили работу бары и ночные клубы. Однако внутри них действуют ограничения на число посетителей и правило дистанцирования.

А вот Великобритания ввела обязательный двухнедельный карантин для приезжих. За несоблюдение этой меры безопасности грозит штраф.