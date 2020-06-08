Ситуация с распространением коронавируса в глобальном масштабе ухудшается. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



Он подтвердил улучшение ситуации в Европе улучшается, но в глобальном масштабе коронавирус распространяется интенсивнее. ВОЗ получила сообщения о 7 миллионах случаев COVID-19. Около 400 тысяч человек скончались от этого заболевания, передает ТАСС.

Напомним, по данным на утро 8 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада.

Также мы сообщали, что Зеленский призвал украинцев носить маски и соблюдать дистанцию, потому что "коронавирус никуда не делся".