В Богодуховском районе Харьковской области за минувшие сутки коронавирусом заразились восемь членом одной семьи. Болезнь они могли подхватить от родственника из Харькова, который приезжал к ним погостить.

Об этом со ссылкой на главного врача центра первичной медико-санитарной помощи района Виталия Прошутя сообщает "Общественное".

Он рассказал, что члены семьи могли заразиться от родственника из Харькова, который приезжал к ним в гости. Сейчас он находится на лечении в областной инфекционной больнице.

Врач добавил, что все инфицированные коронавирусом находятся на самоизоляции.

"Они все дома на самоизоляции. Чувствуют себя хорошо. Температуры нет", - сказал он.

Напомним, в по данным на утро 8 июня, в Харьковской области зафиксировано 1287 случаев заражения коронавирусом.

Также "Страна" сообщала, что под Киевом обнаружили вспышку Covid-19 у малышей из детсада "Калинка". Болезнь подтвердили у 9 детей и 3 взрослых.