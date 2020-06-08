Прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса Первого. Оно связано со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters.

Следователи изучат возможную причастность экс-монарха к коррупции при строительстве железной дороги, известной как AVE del Desierto и соединяющей города Медину и Мекку в Саудовской Аравии.

Главный вопрос, на который предстоит ответить испанским прокурорам, можно ли привлечь Хуана Карлоса к уголовной ответственности в свете того, что до 2014 года у него был иммунитет. В тот год Карлос отрекся от престола, который занимал с ноября 1975 года, и передал его своему сыну Филиппу VI.

"Это расследование сосредоточено, в частности, на установлении или исключении преступной значимости деяний, которые произошли после июня 2014 года, когда бывший король больше не был защищен неприкосновенностью", - отметили в суде.

В Испании членов королевской семьи не раз подозревали и уличал в коррупции. В середине марта Фелипе отказался от наследства отца после обвинений последнего в открытии секретных оффшорных счетов, на который поступили 100 миллионов долларов от правителя Саудовской Аравии.

А зятя Фелипе VI приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Как писала "Страна", прошлым летом Хуан Карлос перенес операцию на сердце.