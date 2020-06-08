Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза распространения коронавируса никуда не делась. Поэтому не стоит пока снимать запрет на массовые мероприятия, а также нужно продолжать носить защитные маски.

Как сообщает Офис главы государства, тему адаптивного карантина сегдня Зеленский обсудил на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Во встрече участвовали представители Кабмина и правоохранительных органов.

Зеленский отметил, что снятие ограничений придаст импульс экономике страны, но не стоит забывать об угрозе здоровью и жизни граждан.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений... И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - констатировал президент.

С ним согласился премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы пошли на ослабление, но люди должны осознавать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла", - поддержал президента Шмыгаль.

В Украине действительно продолжают заражаться коронавирусом, в том числе массово. Так, под Киевом обнаружили вспышку у воспитанников детсада.

На Западной Украине регистрируют вспышки заболевания в селах.