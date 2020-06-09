В Днепропетровской области началась масштабная операция МВД по проверке местной полиции. Поводом для нее стало задержание СБУ и ГБР восьми сотрудников Павлоградского райотдела Нацполиции во главе с начальником.

Уже отстранен начальник полиции области и, по данным "Страны", могут быть перестановки в руководстве НПУ и в других городах региона.

"Страна" выяснила, кого и как собираются "зачищать" в Днепропетровской области столичные полицейские.

Павлоградская банда полиции и криворожский след

МВД уже официально отреагировал на задержание сотрудниками СБУ павлоградских полицейских. В сообщении на официальном сайте говорится, что министерство провело свое расследование, которое подтвердило, что полицейские из Павлограда крышевали наркоторговлю, пытали людей, заставляя их оговаривать себя в несовершенных ими преступлениях для "наращивания" показателей статистики.

Замглавы МВД Александр Гогилашвили займется координацией в борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области. Весь Павлоградский отдел полиции будет реорганизован, все сотрудники - более 500 человек, пройдут переаттестацию. Еще один заместитель Авакова - Вадим Троян, возглавил оперативный штаб по борьбе с преступностью в области. Кроме того, в регионе усилят суточные наряды и введут усиленное патрулирование.

При этом, по информации "Страны", павлоградские полицейские сотрудничали сразу с двумя наркобандами. Одна из них - так называемые "мамедовские". Вторая - ОПГ Стрижа. Интересно, что обе преступные группировки - из Кривого Рога - родного города президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили "Стране" источники в днепропетровской полиции, именно в Кривом Роге базируются самые мощные группировки, которые и "рулят" всем наркобизнесом в регионе.

Наркосектора Кривого Рога

Бандиты поделили город на сектора, каждый из которых контролируется определенной группировкой.

По данным нашего источника в полиции, в Терновском районе Кривого Рога орудует банда под названием "Краснобалковские". Ее возглавляет 53-летний Вячеслав Лысаков, в состав банды входит десять человек.

Криворожская ОПГ "Гвардейские" из семи человек контролирует жилмассив "Северный ГЗК" и микрорайон "Даманский".

Группировка под названием "Муховские" из пяти человек, также орудуют на жилмассиве "Даманский". Их специализация - торговля марихуаной.

Банда под названием "Двадцатовские" - своеобразный "реликт" эпохи 90-х. Это одна из старейших криминальных группировок Кривого Рога. Впрочем, сейчас "Двадцатовскими" руководит сравнительно молодой авторитет по кличке "Семен" - Александр Ожиганов. В банду входит 14 "постоянных" бандитов, но когда обостряются отношения с другими криворожскими ОПГ, группировка разрастается до 50 человек - бандиты подтягивают в свои ряды "добровольцев" из числа юных спортсменов.

ОПГ бывшего полицейского Дмитрия Х. по кличке "Колобок", из шести человек, орудует по всему городу - она контролирует "закладчиков" метамфетамина.

От этой банды отделилась еще одна группировка - ОПГ "Креветка", в которую входят пять человек. Они контролируют закладки метамфетамина и марихуаны.

В Довгинцевском и Ингулецком районах Кривого Рога наркотиками торгует безымянная группировка из восьми человек, во главе ОПГ стоят братья Степан В. и Сергей В. Специализация этой ОПГ - торговля опиатами.

Также в Кривом Роге - на территории всего города, действует ОПГ "Пушкина". Эта группировка представляет собой своеобразную "крышу" для всех остальных нарко-ОПГ. Дело в том, что в банду входят как бывшие, так и действующие сотрудники полиции.

Интересно, что среди членов банды есть бывшие полицейские из Департамента внутренней безопасности полиции. За счет связей с действующими правоохранителями, ОПГ "Пушкина" координирует действия других наркогруппировок, получая с них плату за информацию.

Криворожская ОПГ "Мамедовские" также действует по всему городу. Банда насчитывает более пятидесяти "боевиков". Лидеры "Мамедовских" - два брата: Рамиз Мамедов и Анар Мамедов.

"Мамедовские" контролируют не только несколько районов Кривого Рога. Также бандиты "имеют" свои интересы в наркоторговле в других городах Днепропетровской области. Основной бизнес ОПГ - оптовые поставки наркотиков по всей области.

Бандитские войны

Несмотря на то, что все криворожские ОПГ сотрудничают как друг с другом, так и с местной полицией, время от времени между бандитами начинаются "войны" из-за поставок и территорий, где распространяются наркотики.

Тогда в Кривом Роге начинают гореть машины, а на улицах начинается стрельба.

Вот лишь ряд примеров бандитских разборок в Кривом Роге за последнее время.

10 октября 2019 года на улице Сичеславской 26, сгорела "Тойота Ланд Крузер".

18 октября 2019 года на улице Мусоргского 33 а, сгорел автомобиль "Деу Ланос".

2 ноября 2019 года в ночном клубе "Гараж" произошла массовая драка с поножовщиной.

4 ноября 2019 года, в том же клубе "Гараж" произошла стрельба.

30 ноября 2019 года, в "Гараже" еще раз произошла перестрелка.

27 декабря 2019 года на улице Ватутина 35 сгорел автомобиль БМВ Х-5.

24 февраля 2020 года на улице Николая Зинчевского 14 подожгли автомобиль "Чери Амулет".

24 февраля 2020 года на проспекте Гагарина 57, сгорел "Хенде Акцент".

1 марта 2020 года на улице Эдуарда Фукса 50, произошла перестрелка.

7 марта 2020 года возле дома по проспекту Гагарина 47 произошла перестрелка между двумя группами.

26 марта 2020 года сгорел автомобиль "Деу Ланос" на улице Новоподельской 39.

27 марта 2020 года ну улице Эдуарда Фукса 46 ночью произошла перестрелка между несколькими группами неизвестных.

11 апреля 2020 сгорел автомобиль "Инфинити" на улице Армавирской 5.

18 апреля 2020 неизвестные ночью подожгли кафе "Caffe Planet" на улице Ракитина 15.

С февраля по апрель 2020 года в Кривом Роге неизвестные четыре раза поджигали магазины сети "Море Пива".

Металлолом, отвалы, "скиды"

Кроме наркотиков, у криворожских ОПГ есть и другие направления "бизнеса". Кроме традиционной добычи ценных металлов из отвалов местных горнообогатительных комбинатов, местные бандиты также крышуют сеть нелегальных точек по сбору металлолома. Также они контролируют и подпольные игровые залы в городе.

ОПГ "Мамедовские" также контролируют сеть нелегальных АЗС в Кривом Роге. Сейчас в городе действует семь "черных" заправок газом и топливом. Впрочем, этот бизнес параллельно и совместно с бандитами контролируют и местные полицейские.

Однако самый старинный бандитский промысел в Кривом Роге - это крупные кражи с грузовых поездов. Его в Кривом Роге называется "скидами" - на поезд забираются несколько "торпед" - наиболее шустрых и юных членов ОПГ. Бандиты вскрывают вагоны и прямо на ходу поезда выбрасывают грузы на обочину колеи. Украденное собирают подельники, следующие вслед за поездом на грузовиках.

Ранее "Страна" писала о том, что приехавший в Павлоград Аваков анонсировал тотальные отработки по Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что павлоградских копов-наркоторговцев и насильников арестовали без права на залог.