В Днепропетровской области началась масштабная операция МВД по проверке местной полиции. Поводом для нее стало задержание СБУ и ГБР восьми сотрудников Павлоградского райотдела Нацполиции во главе с начальником.
Уже отстранен начальник полиции области и, по данным "Страны", могут быть перестановки в руководстве НПУ и в других городах региона.
"Страна" выяснила, кого и как собираются "зачищать" в Днепропетровской области столичные полицейские.
Павлоградская банда полиции и криворожский след
МВД уже официально отреагировал на задержание сотрудниками СБУ павлоградских полицейских. В сообщении на официальном сайте говорится, что министерство провело свое расследование, которое подтвердило, что полицейские из Павлограда крышевали наркоторговлю, пытали людей, заставляя их оговаривать себя в несовершенных ими преступлениях для "наращивания" показателей статистики.
Замглавы МВД Александр Гогилашвили займется координацией в борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области. Весь Павлоградский отдел полиции будет реорганизован, все сотрудники - более 500 человек, пройдут переаттестацию. Еще один заместитель Авакова - Вадим Троян, возглавил оперативный штаб по борьбе с преступностью в области. Кроме того, в регионе усилят суточные наряды и введут усиленное патрулирование.
При этом, по информации "Страны", павлоградские полицейские сотрудничали сразу с двумя наркобандами. Одна из них - так называемые "мамедовские". Вторая - ОПГ Стрижа. Интересно, что обе преступные группировки - из Кривого Рога - родного города президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщили "Стране" источники в днепропетровской полиции, именно в Кривом Роге базируются самые мощные группировки, которые и "рулят" всем наркобизнесом в регионе.
Наркосектора Кривого Рога
Бандиты поделили город на сектора, каждый из которых контролируется определенной группировкой.
По данным нашего источника в полиции, в Терновском районе Кривого Рога орудует банда под названием "Краснобалковские". Ее возглавляет 53-летний Вячеслав Лысаков, в состав банды входит десять человек.
Криворожская ОПГ "Гвардейские" из семи человек контролирует жилмассив "Северный ГЗК" и микрорайон "Даманский".
Группировка под названием "Муховские" из пяти человек, также орудуют на жилмассиве "Даманский". Их специализация - торговля марихуаной.
Банда под названием "Двадцатовские" - своеобразный "реликт" эпохи 90-х. Это одна из старейших криминальных группировок Кривого Рога. Впрочем, сейчас "Двадцатовскими" руководит сравнительно молодой авторитет по кличке "Семен" - Александр Ожиганов. В банду входит 14 "постоянных" бандитов, но когда обостряются отношения с другими криворожскими ОПГ, группировка разрастается до 50 человек - бандиты подтягивают в свои ряды "добровольцев" из числа юных спортсменов.
ОПГ бывшего полицейского Дмитрия Х. по кличке "Колобок", из шести человек, орудует по всему городу - она контролирует "закладчиков" метамфетамина.
От этой банды отделилась еще одна группировка - ОПГ "Креветка", в которую входят пять человек. Они контролируют закладки метамфетамина и марихуаны.
В Довгинцевском и Ингулецком районах Кривого Рога наркотиками торгует безымянная группировка из восьми человек, во главе ОПГ стоят братья Степан В. и Сергей В. Специализация этой ОПГ - торговля опиатами.
Также в Кривом Роге - на территории всего города, действует ОПГ "Пушкина". Эта группировка представляет собой своеобразную "крышу" для всех остальных нарко-ОПГ. Дело в том, что в банду входят как бывшие, так и действующие сотрудники полиции.
Интересно, что среди членов банды есть бывшие полицейские из Департамента внутренней безопасности полиции. За счет связей с действующими правоохранителями, ОПГ "Пушкина" координирует действия других наркогруппировок, получая с них плату за информацию.
Криворожская ОПГ "Мамедовские" также действует по всему городу. Банда насчитывает более пятидесяти "боевиков". Лидеры "Мамедовских" - два брата: Рамиз Мамедов и Анар Мамедов.
"Мамедовские" контролируют не только несколько районов Кривого Рога. Также бандиты "имеют" свои интересы в наркоторговле в других городах Днепропетровской области. Основной бизнес ОПГ - оптовые поставки наркотиков по всей области.
Бандитские войны
Несмотря на то, что все криворожские ОПГ сотрудничают как друг с другом, так и с местной полицией, время от времени между бандитами начинаются "войны" из-за поставок и территорий, где распространяются наркотики.
Тогда в Кривом Роге начинают гореть машины, а на улицах начинается стрельба.
Вот лишь ряд примеров бандитских разборок в Кривом Роге за последнее время.
- 10 октября 2019 года на улице Сичеславской 26, сгорела "Тойота Ланд Крузер".
- 18 октября 2019 года на улице Мусоргского 33 а, сгорел автомобиль "Деу Ланос".
- 2 ноября 2019 года в ночном клубе "Гараж" произошла массовая драка с поножовщиной.
- 4 ноября 2019 года, в том же клубе "Гараж" произошла стрельба.
- 30 ноября 2019 года, в "Гараже" еще раз произошла перестрелка.
- 27 декабря 2019 года на улице Ватутина 35 сгорел автомобиль БМВ Х-5.
- 24 февраля 2020 года на улице Николая Зинчевского 14 подожгли автомобиль "Чери Амулет".
- 24 февраля 2020 года на проспекте Гагарина 57, сгорел "Хенде Акцент".
- 1 марта 2020 года на улице Эдуарда Фукса 50, произошла перестрелка.
- 7 марта 2020 года возле дома по проспекту Гагарина 47 произошла перестрелка между двумя группами.
- 26 марта 2020 года сгорел автомобиль "Деу Ланос" на улице Новоподельской 39.
- 27 марта 2020 года ну улице Эдуарда Фукса 46 ночью произошла перестрелка между несколькими группами неизвестных.
- 11 апреля 2020 сгорел автомобиль "Инфинити" на улице Армавирской 5.
- 18 апреля 2020 неизвестные ночью подожгли кафе "Caffe Planet" на улице Ракитина 15.
- С февраля по апрель 2020 года в Кривом Роге неизвестные четыре раза поджигали магазины сети "Море Пива".
Металлолом, отвалы, "скиды"
Кроме наркотиков, у криворожских ОПГ есть и другие направления "бизнеса". Кроме традиционной добычи ценных металлов из отвалов местных горнообогатительных комбинатов, местные бандиты также крышуют сеть нелегальных точек по сбору металлолома. Также они контролируют и подпольные игровые залы в городе.
ОПГ "Мамедовские" также контролируют сеть нелегальных АЗС в Кривом Роге. Сейчас в городе действует семь "черных" заправок газом и топливом. Впрочем, этот бизнес параллельно и совместно с бандитами контролируют и местные полицейские.
Однако самый старинный бандитский промысел в Кривом Роге - это крупные кражи с грузовых поездов. Его в Кривом Роге называется "скидами" - на поезд забираются несколько "торпед" - наиболее шустрых и юных членов ОПГ. Бандиты вскрывают вагоны и прямо на ходу поезда выбрасывают грузы на обочину колеи. Украденное собирают подельники, следующие вслед за поездом на грузовиках.
Ранее "Страна" писала о том, что приехавший в Павлоград Аваков анонсировал тотальные отработки по Днепропетровской области.
Также мы сообщали, что павлоградских копов-наркоторговцев и насильников арестовали без права на залог.