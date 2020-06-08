На территорию пунктов пропуска на Донбассе, которые откроются с 10 июня, без обязательной самоизоляции смогут попасть только абитуриенты и их сопровождающие. Остальные граждане обязаны установить приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию в тех местах, которые выберут местные органы власти.

Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире канала Украина 24 в понедельник, 8 июня.

По его словам, согласно действующим карантинным ограничениям, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты (те, кто сдают ВНО-2020 - Ред.) и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - сказал Лизогуб.

Также он добавил, что в случае отказа от обязательной обсервации, этим вопросом будет заниматься Нацполиция и санитарно-карантинные подразделения.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась когда в действительности могут открыться пункты пропуска на Донбассе. Мы уточняли, что для возобновления движения через линию соприкосновения нужно, чтобы со своей стороны блокпосты открыли "ЛДНР", а информации об этом на начало июня не поступало.

Также мы писали, что донецкий губернатор против открытия пунктов пропуска на линии разграничения. Такого мнения придерживается и луганский губернатор.