Адвокат Крамп (слева) и родня Флойда (справа) обратились в ООН. Фото: Тwitter.com/AttorneyCrump

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, официально признанного убитым полицейским после вскрытия, а также ее адвокат Бенджамин Крамп обратились к Организации Объединенных Наций с письмом. В послании авторы просят вмешаться в рассмотрение дела о смерти Флойда и дать рекомендации по реформе полиции США.

Об этом Крамп написал в своем Twitter.

Письмо было еще 3 июня направлено в Рабочую группу экспертов по проблемам лиц африканского происхождения. В нем правозащитник изложил подробности смерти Флойда и других недавних жертв жестокости полиции в Соединенных Штатах. Крамп считает, что это не просто единичные случаи, а в США есть проблема с правами чернокожих американцев. 

"Когда группа людей, живущих в каком-либо государстве, систематически на протяжении десятилетий лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь, эта группа должна обратиться к международному сообществу за поддержкой и попросить ООН вмешаться", - заявил адвокат.

Комментируя письмо, Крамп также отметил, что среди прочих реформ важно обеспечить проведение независимых судебных разбирательств и вскрытий для установления точных обстоятельств смерти в каждом случае убийства гражданина полицейскими. Такде он настаивает на поощрение правительством США выдвижения федеральных уголовных обвинений против виновных в жестокости офицеров полиции.

Скриншот из Twitter Бееджамина Крампа

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Миннеаполиса, где был убит Флойд, предложила реформировать полицию города.

Также мы описывали, как прошли похороны Флойда.

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