Власти Ганы заявили о готовности принять каждого этнического африканца, который решит уехать от проявления расизма в США.

Об этом 5 июня заявила министр туризма, искусства и культуры Ганы Барбара Отенг-Гьяси, передает Ghana Web.

Министр выразила надежду, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда позволит положить конец расизму не только в США, но и по всему миру. "Расизм в Америке продолжает оставаться смертельной пандемией уже более 400 лет", - заявила она.

Издание сообщает, что Гана в прошлом году открыла страну для приема африканцев для диаспор в рамках правительственной инициативы под названием "Год возвращения". Также в этом году правительство выступило с инициативой "За пределами возвращения", чтобы помочь африканцам из диаспоры поселиться в Гане и инвестировать в экономику.

Также Отенг-Гьяси отметила, что страна готова приветствовать всех африканцев в диаспоре, которые готовы вернуться на континент "вдали от расовых злоупотреблений, которым они подвергались в течение примерно 400 лет".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе во время жесткого задержания был убит афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

После гибели мужчины по стране прокатились массовые протесты, которые часто перерастали в беспорядки и акты вандализма. В результате в девяти американских штатах погибли 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.