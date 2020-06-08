В Днепре 53-летний мужчина пытался расстаться с жизнью необычным способом - он ударил себя ножом в правый висок. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, около 16:30, на улице Универсальной. Его родные вызвали на место ЧП полицию и скорую помощь. Об этом сообщает "Информатор".

Когда на место приехали полицейские и медики, получивший серьезное ранение мужчина оставался в сознании. Он даже смог рассказать, что таким образом пытался совершить самоубийство из-за долгов.

Медики и правоохранители спустили мужчину с 4 этажа и погрузили в автомобиль скорой помощи. Раненого госпитализировали в больницу имени Мечникова. Известно, что мужчину уже прооперировали. О его состоянии ничего не сообщается.

Напомним, на днях в Краматорске полицейские пытались спасти женщину, которая воткнула себе в горло нож.

Также мы сообщали, что в Днепре полицейские за мгновение до прыжка сняли с моста парня, который хотел покончить с собой.