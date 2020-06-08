Прокуратура Нидерландов озвучила все версии крушения Boeing MH17 на Донбассе летом 2014 года, которые следователи изучали в процессе расследования. Среди них - взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая "Бук".

Об этом заявила прокурор Деди Вои-А-Цой во время слушаний в суде, сообщает ТАСС.

Гособвинитель уточнила, что прокуратура также провела расследование о возможном месте запуска ракеты ЗРК "Бук" и не исключает, что она могла принадлежать как России, так и Украине. Итоговые выводы будут представлены судьям. При этом следствие расскажет и о методах выявления подозреваемых. Вся презентация прокуратуры займет несколько дней, после чего суд примет решение о возможности перехода к рассмотрению по существу.

Напомним, Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года около Тореза Донецкой области. Тогда погибли 298 человек, которые находились на борту (среди них граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

В понедельник, 8 июня, в окружном суде Гааги возобновился суд по делу о сбитом малазийском Boeing МН17. В рамках очередной сессии, которая продлится до 3 июля, прокуратура презентует результаты проведенного уголовного расследования.

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