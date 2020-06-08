На 82 году жизни умерла вдова советского и украинского режиссера Сергея Параджанова Светлана Щербатюк. Причиной смерти стал повторный инсульт.

Об этом сообщила пресс-служба кинотеатра "Лира"на странице в Facebook.

"К сожалению, вынуждены сообщить печальную весть. Сегодня, 6 июня 2020 года, отошла в вечность Светлана Щербатюк – жена Сергея Параджанова", – говорится в сообщении.

В публикации приводится цитата киноведа Оксаны Мусиенко, которая в своей публикации "Размышления над книгой "Исповедь" вспоминает историю знакомства со Щербатюк.

"Мне обидно, когда в примечаниях к изданиям, посвященным мастеру, читаешь: "С.Щербатюк, бывшая жена Параджанова". Светлана никогда не была "бывшей". Даже когда они официально развелись, она осталась для Сергея матерью его любимого сына Сурена. Но главное, ее любовь и поддержку он чувствовал все годы заключения. Может, без них он и не выжил бы. Я про себя называла Светлану "декабристкой". Да, ей было что терять, когда она откровенно и неоднозначно заявила о том, что не собирается рвать отношения с отцом своего сына. Она потеряла работу в университете, где преподавала русский для иностранцев, стала "невыездной". Но она не прекратила переписку с заключенным, не перестала передавать в зону посылки и, главное, биться во все двери, чтобы хоть как-то облегчить участь Сергея ", – написали Мусиенко.

Информацию о смерти Светланы Щербатюк подтвердил также на своей странице в Facebook российский киновед Вячеслав Шмыровабыл. По его словам, причиной смерти стал повторный инсульт.

Напомним, недавно мы сообщали о смерти украинского композитора Мирослава Скорика.

Также "Страна" писала, что в Киеве скончался известный композитор и народный артист Украины Лев Колодуб.