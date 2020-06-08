Мать 28-летнего жителя Фастова, который убил троих человек и ранил ее саму, утверждает, что ее сына на брали на лечение в Глеваху, так как семья не могла за него заплатить.

Об этом сообщает издание PavlovskyNews в Телеграме.

Издание отмечает, что тройного убийство могло бы и не быть, если бы подозреваемый, убивший свою сестру и двоих квартирантов, вовремя прошел лечение.

Журналисты связались с гендиректором Киевского областного психиатрическо-наркоголического медобъединения Геннадием Зильберблатом. По его словам, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает лечение абсолютно всем пациентам.

По мнению Зильберблата, родные мужчины из Фастова просто не приехали по направлению больницы, что в итоге стоило жизни троим людям.

Как сообщил директор, если больной не хочет лечиться, то принудительно его смогут забрать только после решения суда, согласно которому он должен пройти медобследование. Обычно на это требуется 1-2 дня.

Кроме того, ситуацию прокомментировал кандидат юридических наук адвокат Сергей Войченко. Он заявил, что подозреваемого могут признать психически неуравновешенным и его вместо пожизненного заключения отправят на курс лечения в психиатрии, после которого он выйдет на свободу уже через пару лет.

Напомним, преступление произошло 7 июня в Киевской области. Мужчина нанес смертельные ранения сестре и двум посторонним людям. Кроме того, в доме находилась с многочисленными ножевыми ранениями, но живая, мать мужчины.

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