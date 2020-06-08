В этом году на празднование Святой Троицы в храмы пришли 200 тысяч верующих. Все они, вместе со священнослужителями, соблюдали правила дистанции между собой и были в масках.

Об этом на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"...празднование Троицы собрало в храмах около 200 тысяч верующих", - сказал Клименко.

Отмечается, что священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима. В целом, праздник прошел спокойно.

Ранее мы писали, что в Киеве во время службы в Киево-Печерской лавре по случаю праздника Святой Троицы веряне заметили в небе необычное явление - солнечное гало, которое священники даже прозвали "нимбом вокруг солнца".

Также сегодня мы публиковали поздравление с праздником Святой Троицы от метрополита Онуфрия.