Саудовский министр энергетики принц Абдул Азиз бен Салман заявил, об увеличении добычи нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Министр заявил, что королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Так поступят и его союзники в Персидском заливе.

В этом месяце Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, снизили добычу на 1,18 млн баррелей. С помощью этого страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.

Бен Салмана сделал свое заявление после того, как участники ОПЕК+ пришли к соглашению о продлении майских и июньских квот. Апрельская сделка предполагала, что во второй половине года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей, но стороны сохранили текущие условия в 9,7 миллиона на июль.

Кроме того, министр отметил, что о продлении условий сделки на август пока говорить рано. Его поддержал глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, решение можно будет принять позднее, в зависимости от спроса на нефть и нефтепродукты.

Ранее стало известно, что саудовская Saudi Aramco почти полностью отменила рекордные скидки на нефть, которые она предоставила своим азиатским и европейским покупателям в рамках ценовой войны с Россией. Это произошло на фоне серьезных проблем в экономике ближневосточного королевства.

Как сообщалось, 11 мая после решения саудитов сократить добычу нефти цена на нее превысила отметку в $31.