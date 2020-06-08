В Беларуси, где началась предвыборная гонка, 15 суток админареста по решению суда получил оппозиционный политик, один из лидеров партии "Белорусская христианская демократия", Павел Северинец. Накануне он участвовал в сборе подписей за выдвежение кандидатов в президенты и провел на площадке у Комаровского рынка митинг. После митинга политик и ряд участников мероприятия были задержаны. Об этом сообщается на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Уточняется, что в Беларуси в понедельник проходят суды над несколькими задержанными активистами. В частности, 15 суток ареста получила активистка "Народной громады" Ольга Николайчик, а член инициативной группы Светланы Тихановской Олег Бобровский арестована на 20 суток.

По данным правозащитников, ряд задержанных были оштрафованы на 25-30 базовых величин (с 1 января 2020 года базовая величина в Беларуси составляет 27 рублей (около 302 грн)).

Отмечается, что в Минске наиболее массовые пикеты были у Комаровского рынка, где подписи собирали инициативные группы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Николая Козлова, Юрия Губаревича, Виктора Бабарико и других претендентов.

Позже в ГУВД Мингорисполкома заявили, что "сотрудниками милиции задержаны организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия". В сообщении утверждалось, что "некоторые граждане при задержании оказывали неповиновение законному требованию правоохранителей, тем самым препятствовали их работе".

Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Однако в прошлые выходные правозащитники также сообщали о задержаниях людей, участвовавших в них.

Напомним, что выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Нынешний глава государства Александр Лукашенко будет претендовать на пост президента уже шестой раз. На днях он раскритиковал своих политических оппонентов и заявил, что страну они не получат.

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