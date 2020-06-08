Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой помочь ему с выбором костюма. Один из них розового цвета, а второй - зеленого. По его словам, жена даст добро на приобретение первого лишь при 2000 лайков-"сердечек".

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

"Какой брать: Розовый - ❤️, зеленый - 👍, ни один - 😭. Розовый жена не разрешает, пока не будет 2к ❤️", - говорится в сообщении.

Уточним, что Малюська также опубликовал фотографии со стоимостью костюмов. Каждый стоит по 1800 грн.

Малюська выбирает костюм. Фото: facebook/Денис Малюська

До этого мы писали, что в субботу, 30 мая, министр юстиции Украины Денис Малюська показал серию дорожных снимков с маками у себя на голове. В таком же образе он решил посетить заправку.

Отметим, что Малюська не первый раз выкладывает в сеть эпатажные снимки. Так, в конце февраля министр Малюська выложил фото, где он читает книгу, стоя на руках.