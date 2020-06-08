Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все обещанные врачам, которые работают с коронавирусными больными, 300%-ые надбавки к зарплате за апрель, полностью выплачены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по предотвращению распространения коронавируса с главой страны Владимиром Зеленским.

"...Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19", - говорится в нем.

Также во время совещания был затронут вопрос запуска международного сообщения. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцы не пренебрегали мерами безопасности после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Отметим, что надбавки врачам, которые они должны были получить за март, были выплачены только на прошлой неделе.

Ранее Зеленский пообещал проводить постоянные проверки, пока медики не получат обещанные надбавки.