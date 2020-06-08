Украина снимает 14 кинофильмов, совместно с киностудиями из Италии, Германии, Испании, Франции и других стран Европы.

Об этом со ссылкой на ответ от Государственного агентства Украины по вопросам кино сообщает UNN.

"При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино по состоянию на 3 июня 2020 года в совместном производстве с другими странами создается 14 фильмов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Госкино добавили, что съемки ведутся совместно с такими странами, как Италия, Франция, Германия, Испания, Чехия, Нидерланды, Румыния, Литва, Венгрия, Словакия, Польша, Хорватия и Грузия.

Отмечается, что это такие фильмы, как "Необычные греческие похороны в Карпатах" (Украина-Италия), "Бабий Яр" (Украина-Франция, Литва), "Светлячок" (Украина-Венгрия, Германия), "Храбрые зайцы" (Украина-Испания), "Anne de Kiev" (Украина-Франция), "Рома" (Украина-Нидерланды), "Легенды Волшебнолесья" (Украина-Польша) и другие.

Ранее мы сообщали, как Госкино потратило бюджетные деньги на "комедию об АТО".

Также писали, что в Госкино запретили фильм с Зеленским.