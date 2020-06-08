В понедельник, 8 июня, в Великобритании вступил в силу обязательный карантинный режим для всех, кто въезжает в страну. Нарушителей ждет штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов (33,7 тыс. грн – Ред.).

Об этом сообщает BBC.

Так, при въезде в страну нужно будет указать контактные данные и адрес, где человек будет проводить самоизоляцию. Исключениями являются медики, которые едут в страну для помощи в лечении больных коронавирусом, а также люди, вовлеченные в транспортные перевозки.

Кроме того, карантин будет не обязательным для сезонных работников сельского хозяйства, которые въезжают с территории Ирландии, Нормандских остров и острова Мэн.

Нарушителей карантина ждет штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов или судебное преследование. Пока люди будут находится на самоизоляции, сотрудники органов здравоохранения будут совершать случайные проверки.

Напомним, о планах британского правительства ввести в стране обязательный двухнедельный карантин стало известно еще 3 июня. По их мнению, эта мера поможет предотвратить вторую волну вспышки коронавируса в стране.

Ранее "Страна" информировала, что в Великобритании в июне откроют рынки и магазины.