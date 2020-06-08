Послы Европейского Союза одобрят продление санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины, в частности аннексию Крыма, еще на один год.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Юзвяк, в понедельник, 8 июня.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - написал Юзвяк.

Санкции предусматривают запрет на:

импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова;

инвестиции в Крым или Севастополь;

туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма);

экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, действующие санкции ЕС в отношении Крыма истекают 23 июня. Окончательно утвердить их продление должен Совет ЕС.

Ранее мы писали, что власти США еще раз продлили действие санкций против России за кибератаки на американское государство. Ограничительные меры коснутся Федеральной службы безопасности РФ и Главного разведывательного управления.

Также мы сообщали, что посольство США призвало Россию немедленно вернуть Крым Украине и не призывать крымчан в армию.