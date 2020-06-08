На должность министра образования Украины по прежнему стоит выбор между двумя кандидатами: рассматривают ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета и Алексея Днепрова, бывшего заместителя экс-министра образования Дмитрия Табачника, а также заместителя главы Администрации президента во времена Порошенко. Об этом сообщает источник в "Слуге народа".

По данным собеседника, все решится после поездки Зеленского в Чернигов 10 июня, где президент хочет лично познакомиться и со Шкарлетом, и с его университетом.

"Нужно разобраться с информационными скандалами, которые были по поводу кандидата. Пока Шкарлет - в приоритете. Но все решит поездка в Чернигов", - сказал источник.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский создал Совет по высшему образованию с целью вырастить новых Сикорских и Вернадских.

Также мы сообщали, что чиновник Минобразования попался на взятке в треть миллиона.