После начала протестов в США из-за убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из стен на набережной Днепра в Киеве началась настоящая война граффити между расистами и их противниками (предположительно из Антифа или других левых движений).

Как сообщает издание Big Kyiv, первоначально на стене появилось нацистское граффити с изображением куклуксклановца (Ку-клус-клан – ультраправая организация в США, отстаивавшая идеи превосходства белой расы - Ред.),кельтским крестом – также символом ультраправых, и надписью "Can repeat" ("Можем повторить" - Ред.). Таким образом авторы рисунка решили высмеять антирасистские протесты в Америки и переиначили их лозунг "Black Lives Matter" (жизни черных имеют значение), написав, что значение имеют жизни белых.

В конце прошлой недели, когда в столице проходили массовые акции протеста против главы МВД Арсена Авакова, "куклуксклановца" закрасили красным, добавив надпись "мусорские шм@ры".

После неизвестные снова закрасили все черной красной и оставили расистский лозунг "White power" с кельтским крестом. Однако уже на выходных граффити "украсили" изображениями половых мужских органов с надписью о том, что размер пениса не имеет значения.

Напомним, 5 июня националисты под Радой, где выступал Аваков, во время акции сожгли старый милицейский "бобик".