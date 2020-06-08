Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск разослал сотрудникам компании SpaceX письмо, в котором призвал не почивать на лаврах Crew Dragon, обозначив новую цель. Ней стало создание космического корабля Starship.

Слова бизнесмена приводит CNBC.

"Пожалуйста, считайте, что главным приоритетом SpaceX является Starship", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Маск уточнил, что не менее важным является снижение неполадок с Crew Dragon. Специально для этого изобретатель хочет, чтобы большая часть сотрудников Starship переехала в город Бока Чика, где ведутся работы над космическим кораблем.

Напомним, SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая включает многоразовые ракету-носитель Super Heavy и корабль Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Также "Страна" писала, что 30 мая компания Илона Маска Space X со второго раза отправила на орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. На следующий день в 17:00 корабль автоматически состыковался с Международной космической станцией.