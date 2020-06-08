Во Львовской области на границе с Польшей украинские пограничники задержали иностранца-велосипедиста, который заявил, что едет из Чехии в Казахстан (расстояние между этими странами более 4600 км). Инцидент произошел 7 июня на участке отдела "Нисмычи", в Сокольском районе Львовщины, сообщается на страницы Госпогранслужбы Украины в соцсети.

"В воскресенье пограничники Львовского отряда получили информацию от пограничников Польши о возможной попытке незаконно пересечения границы неизвестным лицом", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, он проживает в Чехии. Оттуда и до границы Польши с Украиной он ехал на велосипеде. Границу Украины мужчина нарушил, поскольку следует в Казахстан. Пограничники говорят, что велосипедист не смог четко объяснить цель своей поездки.

"Сколько это (поездка из Чехии в Украину - Ред.) заняло времени не помнит. Каким образом иностранец должен был преодолеть 4 тыс км на велосипеде и чем питаться – не известно, поскольку с собой кроме сменной одежды у него ничего не было. Денег у велосипедиста тоже не было. В его рюкзаке пограничники нашли также карту автомобильных дорог Польши, которая частично охватывала и территорию Украины", - отмечается в сообщении.

За незаконное пересечение границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям.

Фото: facebook.com

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