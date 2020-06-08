В Оломоуцком крае в Чехии паводок, вызванный сильными ливнями, затопил несколько сел.

Об этом сообщает издание Novinky.

Сильные ливни затопили населенные пункты в Уничовском и Шумперском районах. Спасатели помогли выбраться нескольким людям, которые не могли выбраться из воды в безопасное место. Также были спасены люди, которые застряли в затопленных автомобилях.

В результате паводка погибла 48-летняя женщина – обстоятельства ее гибели не сообщаются. Также считается пропавшей без вести 74-летняя женщина. Ее ищут с помощью вертолета.

"Проливные дожди не только затопили десятки домов и других зданий, но и повредили местную энергетическую и транспортную инфраструктуру. В Оскаве был снесен мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов были повреждены газо-и электросети", - сообщила пресс-секретарь пожарной службы Люси Балажова.

В многих местах уровень воды достигал метра в высоту. Ночью чрезвычайные службы откачивали воду из затопленных подвалов. Жители нескольких сел были эвакуированы. "Во время эвакуации мы спасли десятки жителей из затопленных домов", - сказала Балажова.

Сейчас пожарные продолжают ликвидировать последствия проливных дождей, а также вместе совместно с местными органами власти займутся временным жильем для местных жителей.

Напомним, в начале месяца в ГСЧС сообщили, что на Западной Украине ожидают потоп. В ближайшие дни из-за дождей реки выйдут из берегов.

Также мы писали, что год назад под Тернополем паводок затопил село, люди оказались в водяной ловушке.