Председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс заявил, что на вторую сессию судебного процесса по делу о сбитом на Донбассе малазийском боинге MH17 не явился ни один из четырех подозреваемых. Одного из них представляли адвокаты.

Так, статус обвиняемых на сегодняшний день имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов. Вместе с ними подозревается и гражданин Украины Леонид Харченко.

Уточняется, что Пулатова на процессе представляла команда адвокатов, двое из которых находились непосредственно на заседании. В связи с коронавирусом, количество людей там было ограничено – по два представителя от стороны защиты и обвинения.

В то же время судья Стейнхаюс заявил, что несмотря на отсутствие обвиняемых, дело будет рассматриваться, а все представленные данные будут касаться всех четырех обвиняемых.

Четыре обвиняемых в деле о сбитом Боинге на Донбассе не явились на заседание суда. Фото: elconfidencial.com

Напомним, Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года около Тореза Донецкой области. Тогда погибли 298 человек, которые находились на борту (среди них граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Также "Страна" писала, что с понедельника, 8 июня, суд в Нидерландах продолжит рассматривать дело о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing рейса МН17. В рамках очередной сессии, которая продлится до 3 июля, прокуратура презентует результаты проведенного уголовного расследования.