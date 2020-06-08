В понедельник, 8 июня, около села Скребеличи в Житомирской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, включая ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Авария случилась около 10:00 на автодороге Орехов-Сливочное в результате столкновения автомобилей Lanos и Mitsubishi.

"Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них - малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Водитель Mitsubishi остался в живых и с травмами был доставлен в местную больницу. В данный момент правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Отметим, что это уже вторая за сутки авария в Украине, в которой погибли четыре человека. Так, ранее ДТП случилось в Ровенской области. На трассе Киев-Чоп водитель фуры заснул за рулем и протаранил три автомобиля.

Также сообщалось, что в поминальную субботу под Ивано-Франковском посетители кладбища устроили масштабное ДТП.