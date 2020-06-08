Президент Владимир Зеленский призвал украинцев ответственно относиться к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, поскольку после ослабление коронавирусного карантина в стране люди расслабились, а сам вирус никуда не делся. Такое заявление глава государства сделал на сегодняшнем совещании, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с участием представителей Кабмина и правоохранителей, сообщается на сайте президента.

Уточняется, что власти страны обеспокоены ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия",- заявил Зеленский.

Такого же мнения придерживается премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, считая, что несмотря на карантинные ограничения, "люди должны осознавать угрозу коронавируса".

В то же время глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс верующих. "Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - отмечается в пресс-релизе.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о том, что медикам, которые непосредственно борются с COVID-19, были выплачены все надбавки за апрель.

Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня первые рейсы в Одессу не были переполнены.

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