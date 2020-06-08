Во вторник, 9 июня, в Москве будут отменены ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Россияне смогут забыть про самоизоляцию и пропускной режим.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя на сайте.

"Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок", - сказал он.

В связи с этим, утверждает Собянин, жители Москвы старше 65 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу без ограничений.

"Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня", - подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ослабление карантина. Видео: t.me/dimsmirnov175

Кроме того, с завтрашнего дня в Москве возобновят работу салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

"К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ", - рассказал Собянин.

Напомним, с 13 апреля в Москве началось оформление пропусков для передвижения. Режим предусматривает, что любой житель Москвы и области должен будет иметь специальный код, чтобы поехать куда-либо.

С 1 июня в Москве еще больше ужесточили карантинные мероприятия: появился специальный график для прогулок, который предусматривает, что каждый житель столицы сможет гулять на улице три раза в неделю - два раза в рабочие дни и один раз в выходной

"Страна" также подготовила материал о том, как россияне живут в режиме самоизоляции, введенном в рамках борьбы с коронавирусом. Специально для этого власти подключили онлайн-системы.