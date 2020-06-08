Любовь Колючая из села Аджамка, которой депутат "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире ток-шоу советовал продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, рассказала "Стране", что общалась с помощниками депутата и просила помочь купить ей новый газовый котёл, но помощи так и не дождалась.

"Приехала комиссия из Кировограда две девочки молоденькие по указанию депутата, они сказали, что у меня якобы есть земля и уехали. Какая земля? У меня подагра, дед лежит в больнице. Все деньги почти идут на лекарства и больницу. Они посмотрели котёл, глава сельрады сказал, что они поручили это ему, а у него таких средств нет. Комиссия уехала и уже две недели молчат", - сообщила Любовь Павловна.



Также женщина поблагодарила людей, которые сбросили ей денег на карту, чтобы помочь заплатить счета за коммуналку, и рассказала, как ее собака Шарик.

"Спасибо всем. Платила и платила. Потихоньку, правда, жарко стало. Шарик лежит бедненький в холодке", - рассказала женщина.

Напомним, в начале февраля народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар в эфире телеканала "112" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так он ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.

"Страна" ездила в гости Любови Павловне Колючей в Кировоградскую область и нашла ту самую собаку "элитной породы" по кличке Шарик. По словам пенсионерки, она живет очень бедно и имеет проблемы со здоровьем. Ее пенсия составляет 2 тыс. грн, а за коммунальные услуги в том месяце ей нужно было заплатить 3 тыс.