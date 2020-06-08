С понедельника, 8 июня, в Греции после карантина возобновили работу бары и ночные клубы. При этом пока еще действует ограничение на число посетителей и сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется. что кафе и рестораны заработали в Греции еще 25 мая, но посетителей им было разрешено принимать только на верандах, теперь принимать гостей заведениям разрешили и внутри помещений.

Греческие власти предупредили владельцев заведений, что в случае нарушения санитарных мер будут применяться карательные меры и вводиться запреты на их работу.

Напомним, что в Греции зафиксировано относительно низкое число заболевших коронавирусом за время пандемии - там выявили около 3 тысяч случаев заражения, 180 человек скончались.

Ранее "Страна" писала о том, что греческое правительство распорядилось бесплатно лечить гостей страны, у которых во время отдыха будет обнаружен коронавирус.