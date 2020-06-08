Бывшая супруга российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что причиной инсульта мог стать сидячий образ жизни, который вел мужчина из-за карантина.

Об этом она рассказала в интервью "Говорит Москва".

"Я считаю, что эта длительная изоляция и нахождение с сомнительными людьми могло это спровоцировать. Ему категорически нельзя было вести сидячий образ жизни. Инсульт просто так не наступает, этому предшествует неправильный образ жизни", - сказала она.

Нынешний способ Джигарханяна, утверждает его бывшая жена, негативно сказывается на его умственном и физическом состоянии.

"Ему нельзя было менять образ жизни. Это сказывается на умственном и физическом состоянии. Я считаю, что с ним поступили очень жестоко, довели. Он стал жертвой бесполезной разборки со мной", - рассказала она.

А учитывая, что это уже третий инсульт, справится с его последствиями будет достаточно сложно, считает Цымбалюк-Романовская.

"Я надеюсь, что его организм справится, но третий инсульт… Если диагноз подтвердится, это очень тяжело. Последний инсульт у него был в 2009 году, после этого я всё время с ним была, он держался тогда очень хорошо. Первый инсульт был давно, в 2002 году, когда он был один. Он забывал принять препарат кроворазжижающий. Я надеюсь, что всё будет хорошо", - уточнила она.

Напомним, сегодня появилась информация о госпитализации Джигарханяна из-за инсульта. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Он находится в реанимации.