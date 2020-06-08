Охранник лидера Радикальной партии Олега Ляшко Евгений Стипанюк прокомментировал дорожный конфликт, в ходе которого он достал пистолет и стал угрожать им оппоненту.

Свою версию произошедшего Стипанюк изложил в Facebook.

"Мне угрожали ножом, обещали зарезать. Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне перед этим угрожали ножом", - написал Стипанюк.

Кроме того, охранник лидера Радикальной партии заявил, что Олег Ляшко в момент конфликта не находился рядом с ним, а также к инциденту никакого отношения не имеет.

"Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента", - заявил Евгений Стипанюк.

Отметим, конфликт, в ходе которого Стипанюк достал оружие, произошел в воскресенье на улице Заболотного в Киеве.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подтвердил планы занять в Раде место погибшего нардепа Давиденко.

Также мы писали, что в ноябре прошлого года охрана Ляшко участвовала вместе с экс-нардепом в нападении на Андрея Геруса в аэропорту.